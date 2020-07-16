Армения и Азербайджан согласились на переговоры по Карабаху

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана выразили готовность приступить к переговорам по вопросу Карабаха. В регион вернутся наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), как только позволят обстоятельства.

«Сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее», — говорится в сообщении Минской группы ОБСЕ на официальном сайте организации.

Также Армению и Азербайджан попросили не использовать «подстрекальскую риторику» в обсуждении ситуации и напомнили, что необходимо как можно скорее восстановить мир в регионе. ОБСЕ приветствует уменьшение военных действий и призывает обе страны приложить усилия для остановки огня.

Ранее 16 июля представители Баку и Еревана сообщили о возобновлении артиллерийских обстрелов. Армения опубликовала видео, на котором под азербайджанский огонь попали села на приграничной территории.