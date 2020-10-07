Армения и Арцах высказались против введения миротворцев в Нагорный Карабах

«Этот вопрос, как минимум, должен быть сначала обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ», — высказался председатель Консервативной партии Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Депутат Народного Совета республики Давид Ишханян также выразил мнение, что подобный способ решения проблемы неприемлем.

Также возник вопрос о размещении миротворцев в политических кругах Армении. Его вообще отказались комментировать.