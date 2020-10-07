Армения и Арцах высказались против введения миротворцев в Нагорный Карабах
Представители Армении и Арцаха выступили против введения миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Этот вопрос, как минимум, должен быть сначала обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ», — высказался председатель Консервативной партии Нагорного Карабаха Давид Бабаян.
Депутат Народного Совета республики Давид Ишханян также выразил мнение, что подобный способ решения проблемы неприемлем.
Также возник вопрос о размещении миротворцев в политических кругах Армении. Его вообще отказались комментировать.