Армения допустила диалог с Азербайджаном. Но с особой атмосферой

Ереван не отказывается от диалога с Баку. Однако для этого необходима соответствующая атмосфера. Такое заявление сделал глава МИД Армении Ара Айвазян, сообщило РИА «Новости».

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям», — отметил руководитель ведомства.

Встреча с главой МИД Азербайджана вполне вероятна. Однако, по словам Айвазяна, в первую очередь важно создать соответствующую атмосферу. Также не менее важно, чтобы встречи проходили при «наличии договороспособности у другой стороны».

Кроме того, глава МИД Армении рассказал, что страна выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу «всех на всех».

«В противопоставление этому Азербайджан создает искусственные и необоснованные препятствия для незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц», — заявил Айвазян.

Он отметил, что Баку манипулирует списком армянских пленных, не признает факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. А еще Азербайджан фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям в отношении некоторых военнопленных.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном. А еще он допускает подписание мирного договора. Глава государства не общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после трехсторонней встречи в Москве в январе 2021 года.