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    27 февраля 2021, 12:30

    Армения допустила диалог с Азербайджаном. Но с особой атмосферой

    Алена Макаренко

    Ереван не отказывается от диалога с Баку. Однако для этого необходима соответствующая атмосфера. Такое заявление сделал глава МИД Армении Ара Айвазян, сообщило РИА «Новости».

    Армения допустила диалог с Азербайджаном. Но с особой атмосферой

    «Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям», — отметил руководитель ведомства.

    Встреча с главой МИД Азербайджана вполне вероятна. Однако, по словам Айвазяна, в первую очередь важно создать соответствующую атмосферу. Также не менее важно, чтобы встречи проходили при «наличии договороспособности у другой стороны».

    Кроме того, глава МИД Армении рассказал, что страна выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу «всех на всех».

    «В противопоставление этому Азербайджан создает искусственные и необоснованные препятствия для незамедлительного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц», — заявил Айвазян.

    Он отметил, что Баку манипулирует списком армянских пленных, не признает факт удержания в плену армянских военнослужащих и гражданских лиц. А еще Азербайджан фабрикует уголовные дела по вымышленным обвинениям в отношении некоторых военнопленных.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном. А еще он допускает подписание мирного договора. Глава государства не общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после трехсторонней встречи в Москве в январе 2021 года.