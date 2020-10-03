Армения: Азербайджан отправил в бой новых солдат

«Противник ввел в бой новые силы. Наши проявляют героическое сопротивление», — отметил он.

Бои идут на северном и южном направлениях, рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери», — заявила она.

Минобороны Азербайджана объявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта утром 27 сентября. По данным ведомства, проводится «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация лиц старше 18 лет. Азербайджан частично ввел военное положение. Обе страны несут потери граждан и техники. В частности, ВС Армении уничтожили три азербайджанских самолета утром 3 октября. Столица Нагорного Карабаха Степанакерт все 2 октября находилась под огнем. Разрушено здание МЧС, пострадал жилой сектор, местные жители спасаются в подвалах.