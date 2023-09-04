Мир 04 сентября 2023, 13:09 Армению призвали вступить в НАТО Глава Европейского комитета Фелингер призвал Армению вступить в НАТО РИА «Новости»

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Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. Он разместил в соцсети Х (бывший Twitter) пост — обращение к армянскому премьеру Николу Пашиняну.

«Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер.

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В том же посте он обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой «защитить Армению» и отметил его аккаунт.

Ранее Пашинян назвал два главных условия установления мира с Азербайджаном: взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и защита армянского населения в Нагорном Карабахе. Премьер Армении затруднился ответить, насколько стороны близки к этому в данный момент.

Перестрелки на границе Армении и Азербайджана периодически возобновляются. В последний раз ситуация серьезно обострялась в сентябре прошлого года.