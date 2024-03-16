16 марта 2024, 16:55
Армении напомнили о неоднократной помощи со стороны России
Захарова: Россия много раз помогала Армении
Россия неоднократно приходила Армении на помощь, защищая и пытаясь остановить кровопролитие. Так официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сомнения властей республики в искренности намерений РФ. Ее процитировало РИА «Новости».
«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению», — указала она.
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Дипломат напомнила, что президент Владимир Путин лично прикладывал усилия, чтобы кровопролитие в этом регионе прекращалось. Это и является «проверкой на прочность», которую Россия прошла в отношениях с Армений.
Российские власти предупреждали руководство республики о рисках попадания под влияние Запада. По словам Захаровой, Россия обсуждала с Арменией, как Евросоюз пытается втянуть страну в свой политический курс. Именно эту тактику Соединенные Штаты используют на постсоветском пространстве.
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