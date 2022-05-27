Биолаборатории США нашли в Армении, Казахстане и странах Центральной Азии

Оплачиваемые властями США биолаборатории работают в Армении, Казахстане и странах Центральной Азии. Россия обсуждает этот вопрос по линии ОДКБ и напрямую с властями соседних стран. Об этом в интервью телекомпании RT Arabic заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия заключила или планирует заключить соглашения со всеми странами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности и СНГ, меморандумы о взаимодействии по биологической опасности.

«Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий. Кроме того, записано, что на биологических объектах каждой из наших сторон не должно быть военных представителей любой третьей стороны», — отметил министр.

Он подчеркнул, что также соглашения предусматривают взаимное информирование о работе по биологическим программам в каждой из стран.

Ранее американские биолаборатории нашли на Украине. Согласно документам, представленным Министерством обороны России, там разрабатывали компоненты для биологического оружия. Участие в разработке принимали компании-подрядчики, тесно связанные с сыном президента США Хантером Байденом. Также подтвердилась причастность к проекту бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.