Мир 19 марта 2023, 09:46 Армейские рекрутинговые центры начали разворачивать по всей Польше «Военное обозрение»: центры по набору в армию разворачивают по всей Польше U.S. Department of Defense

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Рекрутинговые центры по набору добровольцев для службы в армии начали разворачивать по всей территории Польши. Данные об этом распространило «Военное обозрение».

Издание обратило внимание, что Минобороны страны всячески пытается привлекать молодежь в ряды вооруженных сил. Для этого проводят различные выставки и другие мероприятия — на них посетителям предлагают подписать контракт на прохождение службы.

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Такая масштабная кампания по рекрутингу связана с желанием президента Польши Анджея Дуды создать самую большую сухопутную армию в Евросоюзе. Для этого республика активно закупает ракетные и артиллерийские системы производства США и Южной Кореи, а также бронетехнику. Но еще одна важная задача состоит в увеличении кадрового состава.

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По информации «Военного обозрения», численность армии Польши предлагают увеличить с 150 тысяч военнослужащих в два раза. Также власти страны намерены повышать расходы на оборону. В будущем они могут достичь 5% от ВВП.