Арктический морж впервые добрался до Ирландии. Видео

Житель Ирландии Алан Хулихан во время прогулки по побережью с пятилетней дочкой снял на видео арктического моржа. Запись быстро разошлась по социальным сетям, а ученые начали высказывать версии, как гость с Северного полюса оказался в их широтах.

На опубликованных кадрах видно, как морж лежит на каменистом берегу отдыхает.

Алан Хулихан в беседе с изданием Independent рассказал, что первым моржа заметила его дочка. В тот момент животное вылезает из воды. По его словам, размерами морж напоминает хорошо откормленного быка или корову.

«Я и моя дочь гуляли по пляжу возле маяка, когда он выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я подумал, что это тюлень, но потом увидел бивни», — пояснил он.

По словам очевидца, после «представления» морж сначала остался лежать на камнях, а когда мужчина вместе с дочерью отправились домой, то помахал им плавником.

Хулихан отметил, что раньше никогда не видел моржей в дикой природе. Особенно у берегов Ирландии. Он отметил, что в молодости часто принимал участие в рыболовных походах своего отца, но никогда не видел подобных животных. Он отметил, что его дочь уже выбрала имена для их нового «знакомого».

«Сказала, что если это девочка, то пусть будет Изабель, а если мальчик то Циан», — поделился он.

Морской биолог и директор океанариума Кевин Фланнери заявил, что это первый случай, когда моржи появляются около ирландских берегов. Он не исключил, что животное просто уснуло на айсберге, который унесло в середину Атлантического океана.

«Такое с ними обычно и происходит. Они засыпают на айсберге, а потом из уносит из Арктики», — рассказал он.

Эксперт призвал общественность не тревожить моржа, который совершил длительное путешествие. Он не исключил, что животному удастся найти на глубине океана несколько моллюсков, которыми он обычно питается. Это позволит ему восстановить силы и отправиться в обратный путь.