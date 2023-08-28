Мир 28 августа 2023, 23:46 Аркадия Бабченко оштрафовали за нападение на российское посольство в Таллине ERR: эстонские власти оштрафовали Бабченко за нападение на российское посольство Фото из личного архива Аркадия Бабченко*/Telegram

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Эстонские власти выписали штраф в размере 100 евро Аркадию Бабченко* за то, что он закидал яйцами здание российского посольства в Таллине. Об этом сообщил сам журналист, признанный в России иноагентом, в интервью порталу государственного телерадиовещания ERR.

«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — заявил Бабченко*.

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Журналист отметил, что собирается заплатить штраф, так как живет в Эстонии и уважает местные законы.

Ранее в российской дипмиссии сообщили, что здание российского посольства на улице Пикк в Таллине забросали яйцами.

«Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин России А. Бабченко* 1977 года рождения», — указали в посольстве.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.