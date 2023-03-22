Мир 22 марта 2023, 12:56 Арийские стандарты заменили на либеральные ценности. Лукашенко обвинил соседей в возрождении нацизма Глава Белоруссии Лукашенко: современный неонацизм поднял голову в Литве, Латвии, Польше Президент Республики Беларусь

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Цветными революциями, санкциями и прокси-войнами потомки нацистов возобновили фильтрацию. В Латвии, Литве, Польше и на Украине поднял голову современный неонацизм, заявил на мероприятии к годовщине хатынской трагедии президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

Он заявил, что имена предателей своего народа известны. У их наследников и идейных продолжателей пробудился ген ненависти к славянской цивилизации и, заменив арийские стандарты на либеральные демократические ценности, они возобновили фильтрацию. Теперь, по словам Александра Лукашенко, для этого используют санкции, цветные революции, опосредованные войны и шантаж.

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«Видим, как просыпаются инстинкты предков — украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин», — заявил президент.

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Александр Лукашенко сказал, что в соседних странах на обломках разрушенных памятников героям Великой Отечественной войны «поднял голову современный неонацизм». Он призвал сохранить память о подвиге советского народа и сделать отреставрированный мемориальный комплекс «Хатынь» местом силы.

В Латвии, Литве, Польше и Украине по распоряжению властей регулярно сносят памятники, связанные с советской и российской историей. В Вильнюсе в 2022 году решили демонтировать монумент на Антакальнисском кладбище в память об освободителях, а в Балвском крае Латвии — памятник партизанам Красной армии, однако рабочие отказались выполнять поручение.