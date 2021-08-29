Ariana News: число погибших при ударе в Кабуле выросло до 6

Число погибших при ракетном ударе в Кабуле достигло шести человек. Со слов очевидцев, среди жертв четверо детей, сообщил телеканал Ariana News.

Согласно данным СМИ, ракетный удар в Кабуле в воскресенье нанесли США.

В Пентагоне подтвердили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю, представлявшему угрозу воздушной гавани. По неподтвержденным данным, угроза была ликвидирована.

Изначально сообщалось, что в результате удара был полностью разрушен жилой дом, расположенный в районе недалеко от аэропорта Кабула, и что погибли двое, включая ребенка, еще трое получили ранения. Представитель «Талибана»* заявил, что целью атаки стал террорист-смертник, готовивший теракт в воздушной гавани.

Предполагаемой целью атаки являлся боевик группировки «Исламское государство — Хорасан»**, которую США считают ответственной за атаку на кабульский аэропорт, совершенную 26 августа, когда в результате серии взрывов погибли более 200 человек.

* Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация.

** «Исламское государство — Хорасан» — запрещенная в РФ террористическая организация.