Ариана Гранде решила засудить Forever 21 за похожую на нее модель в рекламе

Forever 21 предстоит судебное разбирательство. Иск против магазинов одежды и косметики подала певица Ариана Гранде. Американка обвинила ретейлер и его дочернюю сеть Riley Rose в незаконном присвоении ее имиджа.

Гранде намерена взыскать 10 миллионов долларов с Forever 21, сообщило агентство Reuters. Певица считает, что ретейлер воспользовался ее сценическим образом, чтобы продвигать свои товары.

Жалобу в суд девушка подала 2 сентября. В ней указано, что Forever 21 и Riley Rose наняли для своей рекламной кампании модель, которая «поразительно похожа» на саму Гранде. На официальном сайте и в соцсетях она копирует имидж американки.

Fоrbеs составил список самых богатых певиц 2019 года. Их имена вам точно известны Подробнее

Ариана указала, что Forever 21 нелегально использовал минимум 30 фотографий и видеозаписей с ее участием, а также текст композиции 7 Rings и саму мелодию. Представители Гранде обратились к компании с просьбой удалить незаконный контент, однако Forever 21 сделал это не сразу. В настоящее время в Instagram ретейлера скандальные снимки отсутствуют.

«Мы являемся поклонниками Арианы Гранде и работали с ее лицензирующей компанией в течение последних двух лет. Надеемся, что мы найдем взаимоприемлемое решение и сможем продолжить совместную работу в будущем», — отметили в Forever 21.