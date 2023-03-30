Мир 30 марта 2023, 17:39 Архитектуру отношений России и Великобритании сочли разрушенной Посол Келин: Британия продолжает подрыв того, что осталось от двусторонних отношений с РФ РИА «Новости»

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Сейчас не та ситуация, чтобы говорить о разрыве дипотношений России и Великобритании, так как страны не находятся в состоянии войны. Но Соединенное Королевство продолжает жесткий курс на подрыв того, что осталось от взаимопонимания двух государств. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью RTVI.

«Для того чтобы говорить о разрыве дипломатических отношений, сейчас ситуация совершенно не та. Разрыв — это когда страны находятся в состоянии войны», — подчеркнул дипломат.

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Он обратил внимание на необходимость сохранить канал дипотношений, отметив, что аналогичную точку зрения занимает и британское правительство.

По словам Келина, Великобритания продолжает проводить жесткий курс на подрыв того, что осталось от двусторонних отношений стран.

Посол подчеркнул, что английское правительство разрушило архитектуру двусторонних отношений во всех областях — в экономике, гуманитарных контактах, в науке и образовании.

Келин также допустил прямое участие Великобритании в украинском конфликте.