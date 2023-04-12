Мир 12 апреля 2023, 17:21 Архиерея канонической УПЦ отправили на 2 месяца под домашний арест Украинский суд отправил на 2 месяца под домашний арест митрополита УПЦ Феодосия СБУ

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Суд отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия (настоящее имя — Денис Снигирев). Его обвинили в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий российских властей, сообщило агентство УНН.

«Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней», — привели слова судьи в материале.

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Феодосия обязали приходить к следователю, прокурору и суду по первому вызову. Митрополиту запретили уезжать из города. Кроме того, архиерею УПЦ предписали воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, носить электронное средство контроля и сдать загранпаспорт.

Феодосий назвал выдвинутые против него обвинения смехотворными. По его мнению, стремление посадить его под домашний арест связано с желанием обезглавить черкасскую епархию и паству на Пасху.

Киевский режим и раскольники Православной церкви Украины уже не первый месяц пытаются вытеснить сторонников канонической УПЦ. Представители ПЦУ лишают священников права аренды земли и захватывают их храмы. Депутаты российской Государственной думы на пленарном заседании единогласно осудили репрессии киевского режима против УПЦ, сообщил RT.