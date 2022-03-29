Археологи вскрыли гробницу хирурга IX века в Перу

Археологи вскрыли гробницу IX века на севере Перу. Помимо останков, они обнаружили там древние хирургические инструменты. Об этом сообщило Planet Today.

Это единственная подобная находка в этом регионе. В гробнице нашли хирургические инструменты с деревянными рукоятками возрастом около 1000 лет, по которым сделали вывод, что похороненный был врачом.

В гробнице было всего 50 предметов, написало РИА ФАН. Помимо медицинских инструментов, там были маска из золота, сосуд, медные чаши, большая нагрудная гривна из бронзы и другие предметы.