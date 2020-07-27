Археологи обнаружили руины затерянного города

Специалисты проводили раскопки на кургане Ойлум-Хойюк. Он располагается на границе Анатолийского плато и сирийских равнин. Ученые в основном исследуют слои, относящиеся к железному и бронзовому векам. В результате специалисты нашли монументальную структуру.

По данным археологов, найденный монумент — дворец государства, которое ранее строилось в этом месте. Здесь же были обнаружены оттиски царских печатей и две глиняные клинописные таблички, которые еще предстоит расшифровать.

Отмечается, что, вероятнее всего, ученые обнаружили город Улисим или Улисс, который упоминается в хрониках 3000 года до нашей эры.