04 марта 2024, 14:24
Археологи обнаружили руины древнего города под центром Лондона
Археологи из Университетского колледжа Лондона обнаружили руины Саксонского города Лунденвик под Национальной галереей города. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Артефакты нашли во время прокладки подземного туннеля в рамках реконструкции культурного учреждения. Специалисты обнаружили средневековые стены, ямы, следы очага и лунки для столбов. Это позволило ученым понять, как в течение столетий менялись границы населенного пункта.
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Отмечается, что в VII веке Саксонский город Лунденвик был крупным торговым центром.
Лондон
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