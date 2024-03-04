Мир 04 марта 2024, 14:24 Археологи обнаружили руины древнего города под центром Лондона

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Археологи из Университетского колледжа Лондона обнаружили руины Саксонского города Лунденвик под Национальной галереей города. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Артефакты нашли во время прокладки подземного туннеля в рамках реконструкции культурного учреждения. Специалисты обнаружили средневековые стены, ямы, следы очага и лунки для столбов. Это позволило ученым понять, как в течение столетий менялись границы населенного пункта.

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Отмечается, что в VII веке Саксонский город Лунденвик был крупным торговым центром.