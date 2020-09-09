Археологи обнаружили руины древнего города кельтов

Шотландские археологи нашли постройки древнего города, в котором жило кельтское племя Вотадинов. Руины были обнаружены на горе Трон Артура в королевском парке Холируд.

Сейчас гора выглядит заброшенной и дикой местностью. Однако в Железном веке, то есть примерно три тысячи лет назад, на ней располагалось шумное многолюдное поселение.

Археологи предполагают, что им удалось обнаружить оборонительные сооружения этого поселения, сообщает Edinburghlive. Вотадины были влиятельным народом, они занимались торговлей на Юго-Востоке Шотландии, а также сельских хозяйством и скотоводством.

«Это были запланированные работы, нацеленные на то, чтобы оценить состояние древних сооружений в парке. Изначально раскопки начались в марте, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса», — заявил представитель организации Historic Environment Scotland (HES).

Во время предыдущих раскопок археологи также обнаружили мощные каменные стены. Их толщина составляет 5,4 метра. Предполагается, что стены защищали одну из сторон горы. С другой стороны были природные скалы.

Ранее стало известно, что археологи нашли печать Псковской феодальной республики XV века при раскопках.