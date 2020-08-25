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    25 августа 2020, 15:24

    Археологи обнаружили клад с монетами тысячелетней давности в Израиле

    Анастасия Кременчугская

    В Израиле группа археологов-волонтеров обнаружила уникальную находку — клад из 425 монет из чистого золота. Эта реликвия датируется IX веком нашей эры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежный телеканал CNN.

    Отмечается, что в кладе находилось 425 золотых монет Аббасидского халифата — второй, после Омейядов, династии арабских халифов (750-1258 гг.), происходившей от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба.

    Общий вес находки составляет 845 граммов чистого золота. На такие деньги, по мнению историков, в IX веке можно было бы купить роскошный особняк.

    На тот момент этот район, где обнаружили находку, был частью обширного Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии до Северной Африки, а его центральная часть располагалась в Багдаде.

    Человек, который закопал сокровища 1100 лет назад, скорее всего, планировал вернуться и забрать его. Он прибил рядом лопату, чтобы та не сдвинулась с места.

    Новости SMI.FM