Археологи обнаружили древние крепостные стены турецкого города Пергам

Древние крепостные стены обнаружены в древнем городе Пергаме в Турции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

Предполагаемый возраст находки — 2,5 тысячи лет. По результатам экспертизы, они были построены в V веке до нашей эры и защищали город от нападений врага.

«Стены, которых мы достигли, демонстрируют социальную и экономическую мощь. Чем крепче вы сделаете стены, тем крепче будет город», — рассказали археологи.