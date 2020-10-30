Археологи нашли «ведьминские» знаки на руинах средневековой церкви в Великобритании

На развалинах церкви Девы Марии XII века в английском графстве Бакингемшир обнаружили «ведьминские» знаки — символы, при помощи которых люди в Средневековье охраняли себя от злых сил. Есть и другая версия происхождения рисунков на камне.

Как пишет The History Blog, найденное изображение — круг с лучами с отверстием посередине — может быть частью ритуала апотропеической магии. Так люди несколько веков назад защищали себя от злых сил. Это некая ловушка для духов, которые могут навредить.

Согласно другой версии, это циферблат солнечных часов, однако конкуренции она не выдерживает. Знаки нашли на камнях из фундамента, а туда солнечный свет не попадал никогда.

Находку обнаружили во время археологических раскопок перед строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Англией и Шотландией. Ученые решили изучить средневековые развалины, чтобы не утратить навсегда ценные для исторической науки знания.

Оказалось, что на этом месте в XI веке была часовня, которую мог построить местный лорд. Потом ее расширили. В 1866 году эту церковь на окраине населенного пункта заменил деревенский приход. Про нее забыли, а в 1966 году и вовсе снесли и не задокументировали этот факт.