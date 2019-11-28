Археологи нашли в Израиле «военную базу» библейского полководца

По данным информагентства, найденные в Эль-Ахвате руины могли быть в ветхозаветные времена кавалерийской базой полководца Сисара. Эту гипотезу подтверждают находки археологов, которые датируются XIII–XII векам до нашей эры. В частности, исследователи обнаружили стрежень от железной боевой колесницы. Среди других артефактов, заслуживающих внимания, есть печатки и останки скарабеев. Кроме того, ученые выдвинули теорию, что место раскопок может оказаться тем участком, где выплавлялся чугун.