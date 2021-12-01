Археологи нашли в Израиле камень для пращи возрастом более 2000 лет

Во время раскопок в Израиле группа археологов нашла маленький камень для пращи, возраст которого превышает 2000 лет. Об этом сообщило ИА Nation News.

На поверхности камешка оказалось имя древнегреческого царя Диодота Трифона, который в 142-138 годах до нашей эры правил в империи Селевкидов. Таким образом находка археологов подтверждает историю возникновения Хануки. Отмечается, что кроме имени Трифона на камне были изображены символы, обозначающие имя бога-громовержца Зевса.