Археологи нашли предполагаемый гвоздь с распятия Христа в чешском монастыре

Как сообщили археологи, вход в место расположения тайника нашли в одной из ниш монастыря. В ходе обследования коридора в стене обнаружили углубление, где сохранились остатки деревянной шкатулки с золотой крышкой. На пластине была гравировка креста и две буквы IR, которые можно расшифровать как Jesus Rex, то есть Иисус Царь.

Внутри обломков находился кусок гвоздя с изогнутым золотым крестом. По мнению историков, тот кто закладывал реликвию связывал ее с распятием Христа.

Специалисты настаивают именно на этой версии, так как в Средние века, использование золота для создании крышки для шкатулки было большой редкостью. В основном использовали позолоту, которой покрывали металлические детали.

Углеродный анализ показал, что шкатулку сделали из древесины дуба возрастом 260 — 416 год нашей эры.

В исторических хрониках говорится, что остатки креста и гвозди на Голгофе обнаружила Святая Елена в 326 году. Свои находки она передала императору Константину. Он, в свою очередь, передавал реликвии известным посетителям. При условии, что для хранения использовали специальные ящики, то возраст дуба, из которого они были сделаны вполне подходит.

Ученые пообещали продолжить исследования своей находки.