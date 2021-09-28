Археологи нашли каменоломню периода строительства Второго Храма в Израиле

Археологи проводили раскопки в иерусалимском районе Хар-Хоцвим и обнаружили огромную каменоломню возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предполагается, что это каменоломня периода строительства Второго Храма. Пока раскопана площадь в 600 квадратных метров, но предположительные размеры каменоломни в два-три раза больше.

«В карьере были обнаружены строительные блоки на разных стадиях их обработки», — рассказал археолог Моран Хаджби.