Археологи Египта раскопали 250 саркофагов около Каира

Археологи Египта обнаружили большое захоронение с тайником около Каира. Об этом представители Министерства туризма и древностей страны сообщили CNN.

Это открытие археологи уже называют крупнейшим за все время раскопок в периоде Позднего царства. Некрополь Саккара относят к столице Египта того времени — Мемфиса. Он находится в 25 километрах от Каира.

Археологи обнаружили в некрополе 250 древнеегипетских саркофагов, 150 бронзовых статуй божеств и свиток «Книги мертвых». Находки относят к пятому веку до нашей эры. Раскопки проходили на глубине 400 метров. Археологи работали на территории некрополя с 2018 года.

Обнаруженные на месте раскопок статуи изображают богов древнеегипетского пантеона — Анубиса, Нефертума и Амона. Все находки выставили на импровизированной экспозиции. Кадрами с выставки поделились на сайте «Газеты.Ru».

Также на территории некрополя обнаружили тайник с кладом эпохи Нового Царства, относящийся к 15 веку до нашей эры. В нем нашли бронзовое зеркало, ожерелья, серьги и ножные браслеты.