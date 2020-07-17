Археолог предложил продолжить поиск останков царской семьи
Екатеринбуржец Леонид Вохмяков, который 13 лет назад обнаружил останки детей Николая II Алексея и Марии, считает, что в урочище Поросенков Лог под Екатеринбургом могут быть и другие захоронения. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Он считает, что на том участке, где в 1991 году были найдены останки членов царской семьи, ничего нет. А всю остальную территорию следует перепроверить.
«Там археологи все выкопали, а весь остальной Лог надо проверять — в радиусе 200 метров от основного захоронения», — рассказал археолог.