Археолог предложил продолжить поиск останков царской семьи

Он считает, что на том участке, где в 1991 году были найдены останки членов царской семьи, ничего нет. А всю остальную территорию следует перепроверить.

«Там археологи все выкопали, а весь остальной Лог надо проверять — в радиусе 200 метров от основного захоронения», — рассказал археолог.