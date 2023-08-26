Мир 26 августа 2023, 13:51 Аргентину захлестнула волна грабежей и хаоса — СМИ La Nacion: аргентинские магазины подверглись массовым грабежам Unsplash

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Аргентина столкнулась с массовыми грабежами в супермаркетах из-за инфляции в стране и растущей бедности населения. Об этом сообщило местное издание La Nacion. Инфографику событий представило агентство Infobae.

Волна краж захлестнула пригород Буэнос-Айреса, после чего полиция провела масштабные операции по задержанию преступников, в числе которых были и несовершеннолетние.

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Издание назвало ситуацию «катастрофой» и подвергло критике министра экономики Аргентины Серхио Массу, который не справился с поставленными задачами и сделал ряд спорных заявлений в TikTok.

Грабежи продолжаются шестой день. Так, один из предпринимателей рассказал, что его мясную лавку разгромили и подожгли через пару часов после открытия. На разграбление и уничтожение магазина у злоумышленников ушло 20 минут.

Ранее Аргентина вошла в список стран-кандидатов на вступление в БРИКС. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что новые участники объединения внесут существенный вклад в его развитие.