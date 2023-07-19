Мир 19 июля 2023, 10:29 Аргентину призвали не вступать в БРИКС до завершения СВО Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКC до завершения конфликта на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз призвал Аргентину не вступать в состав стран БРИКС до завершения украинского конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

«Евросоюз дал понять Аргентине, что вступление в БРИКС в активную фазу украинского конфликта даст неверный сигнал остальным странам», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее в Брюсселе прошел саммит, где встретились лидеры стран Евросоюза, Карибского бассейна и Латинской Америки. Одной из главных тем повестки стал конфликт на Украине, итоговую пресс-конференцию из-за разногласий перенесли почти на два часа.

По итогам саммита участники встречи заявили, что украинский конфликт подрывает энергетическую и продовольственную безопасность, а также разрывает логистические цепочки, увеличивая финансовые риски для всего мира.

Кроме того, они выразили поддержку усилиям ООН в продлении зернового соглашения.