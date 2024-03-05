Мир 05 марта 2024, 05:21 Аргентинцу по ошибке сделали вазэктомию вместо операции на желчном пузыре Oddity Central: в Аргентине врачи по ошибке сделали мужчине вазэктомию Freepik

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Врачи в Аргентине по ошибке сделали мужчине вазэктомию вместо операции на желчном пузыре. Об этом написало издание Oddity Central.

Хорхе Босето лег в больницу для операции на желчном пузыре. Врачи без объяснения причин перенесли ее на день.

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После операции врач сообщил аргентинцу, что вазэктомия прошла успешно. Мужчина потерял дар речи. Позже выяснилось, что в больнице перепутали пациентов. После второй операции, которая и была запланирована, Босето начал разбирательство, он планирует подать в суд на больницу.

В Санкт-Петербурге микрохирурги 10 часов провели в операционной, восстанавливая кисть ребенка. Мальчик опустил руку в работающий блендер и получил рубленые раны области левого лучезапястного сустава.