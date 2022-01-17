Аргентинцам выключили электричество ради спасения от нашествия жуков. Видео

Отключить на несколько дней освещение, чтобы избавиться от нашествия жуков, решили власти аргентинского города Санта-Исабель в провинции Ла-Пампа. Населенный пункт страдает от огромного количества насекомых уже больше недели. Об этом сообщил RT.

По словам властей города, жуки проникли буквально везде. Они нанесли ущерб жилым домам и транспорту, засорили канализации и причинили массу проблем своим появлением. При этом насекомые не кусаются, но людям рекомендуют защищать лица, чтобы не пораниться при столкновении с крепкими панцирями.

По мнению властей, увеличение количества жуков связано с ильными дождями и аномальным потеплением. Температура воздуха в стране поднялась до отметки 40 градусов. Предполагается, что насекомых в город привело освещение.

Принято решение отключить уличные фонари и свет в общественных зданиях. По словам заместителя мэра города, последние три дня в населенном пункте было темно — в результате количество жуков уже уменьшилось. Об этом сообщило агентство АР.