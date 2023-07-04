Мир 04 июля 2023, 03:47 Аргентинский журналист рассказал, как ВСУ бомбили в Донбассе дома с детьми Журналист из Аргентины Сальгадо: ВСУ бомбили дома с табличками «дети» в Луганске РИА «Новости»

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Создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо рассказал, что ВСУ бомбили дома в Донбассе, несмотря на предупреждения о том, что там есть дети. Аргентинский журналист освещал конфликт в Луганске, где сам насмотрелся на происходящее, сообщило РИА «Новости».

Сальгадо снял мини-сериал «Танго свободы в Луганске» — это свидетельства людей, рассказывающих о событиях в Донбассе, начиная с 2014 года. Самой тяжелой для него оказалась детская тема.

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«Я часто видел на домах, которые находились в зоне бомбежки, таблички с надписью „Дети“. Это было одним из способов сказать — „не бомбите, потому что в этом доме дети“. Но дом все равно был разрушен», — рассказал журналист.

Он добавил, что никакого уважения к детству там не было и в помине. Самым же сложным моментом Сальгадо назвал процесс эксгумации тел, которые были захоронены родственниками погибших с 2014 по 2022 годы во дворах. У людей на тот момент не было возможности идти в морг или хоронить на кладбищах.

«В 2022 году начали процесс эксгумации тел. И это очень сложный момент. Многие погибшие — это дети», — сокрушался журналист.

Ранее сообщалось, что в ЛНР на данный момент установили смерть 56 детей, самому младшему из которых было всего 27 дней. В ДНР вследствие преступлений со стороны украинских военных погиб 171 ребенок и 583 получили ранения.