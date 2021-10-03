Аргентинский производитель «Спутника V» назвал сроки признания вакцины в ВОЗ

Глава фармкомпании Richmond Марсело Фигейрас сообщил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» в скором времени одобрит Всемирная организация здравоохранения. Аргентинский производитель российской вакцины уверен, что вопрос решится в ближайшие пару месяцев, сообщило агентство Telam.

По словам Фигейраса, существующие задержки с одобрением вакцины в ВОЗ связаны с административными вопросами. При этом он подчеркнул, что медицинские характеристики российского препарата не ставятся под сомнение.

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где стали применять «Спутник V». Глава Richmond Марсело Фигейрас сообщил, что его производство в скором времени достигнет отметки в 10 миллионов произведенных доз, половина из которых уже передана в Минздрав для отправки по регионам страны.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что преград для признания ВОЗ «Спутника V» больше нет. Министр отметил, что позицию России услышали в ВОЗ.