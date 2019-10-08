Аргентинский футболист упал с шестого этажа и погиб
В Буэнос-Айресе погиб футболист Эзекиель Эсперон, выступавший за мексиканский клуб «Атланте». Спортсмену было 23 года, передает «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, молодой человек отдыхал на вечеринке у друзей. Около трех часов ночи он вышел на балкон и оперся на перила. Они были не закреплены, и молодой человек упал с высоты шестого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти футболиста.