Аргентинский футболист упал с шестого этажа и погиб

По данным издания, молодой человек отдыхал на вечеринке у друзей. Около трех часов ночи он вышел на балкон и оперся на перила. Они были не закреплены, и молодой человек упал с высоты шестого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти футболиста.