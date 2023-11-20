Мир 20 ноября 2023, 14:43 Аргентинский дипломат Мондино исключила вступление страны в БРИКС

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Главный кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино высказалась относительно возможности и перспектив вступления страны в БРИКС. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат заявила, что Аргентина не намерена присоединяться к организации, потому что не видит для себя плюсов в этом союзе.

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«Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — подчеркнула Мондино.

Как добавил сайт KP.RU, правительство Аргентины готово вернуться к анализу, если власти увидят для страны реальную выгоду от вступления.

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