20 ноября 2023, 14:43
Аргентинский дипломат Мондино исключила вступление страны в БРИКС
Главный кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино высказалась относительно возможности и перспектив вступления страны в БРИКС. Об этом сообщило РИА «Новости».
Дипломат заявила, что Аргентина не намерена присоединяться к организации, потому что не видит для себя плюсов в этом союзе.
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«Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — подчеркнула Мондино.
Как добавил сайт KP.RU, правительство Аргентины готово вернуться к анализу, если власти увидят для страны реальную выгоду от вступления.
БРИКС
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