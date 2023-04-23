Мир 23 апреля 2023, 04:32 Аргентинские компании сохранили интерес к сотрудничеству с Россией — посол Посол РФ Феоктистов: российские и аргентинские компании сохранили интерес к сотрудничеству Shutterstock.com

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Аргентинские компании сохранили интерес к сотрудничеству с Россией, хотя сейчас в замороженном состоянии находится ряд больших проектов. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, его слова передал ТАСС.

«Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные. Просто сейчас, я бы назвал его, переходный период, связанный с антироссийскими санкциями, с опасением вторичных санкций со стороны США, с проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов, период, когда аргентинский бизнес оказался в подвешенном состоянии, не понимая, как на практике выстраивать взаимоотношения», — рассказал Феоктистов.

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Несмотря на то, что недавно был восстановлен Совет предпринимателей двух стран, по большим проектам в последнее время движения нет. В этом виноваты не только антироссийские санкции, пояснил посол. Причины также кроются в экономическом кризисе в Аргентине и изменении ее приоритетов в сфере энергетической политики. Феоктистов отметил, что нужно двигаться «мелкими шагами» и не терять оптимизма.

Десятки россиян за последнее время не смогли продлить туристические визы в Аргентине, миграционное управление отказало также в выдаче вида на жительство. Некоторым гражданам России аннулировали ранее выданные документы и потребовали немедленного выезда из страны.