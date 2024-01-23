Мир 23 января 2024, 07:19 Аргентинские депутаты попросили обосновать отказ от вступления в БРИКС Группа из 15 депутатов Аргентины попросила объяснить отказ вступить в БРИКС РИА «Новости»

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Группа оппозиционных депутатов конгресса Аргентины, состоящая из 15 человек, потребовала от правительства президента Хавьера Милея обосновать решение об отказе вступить в БРИКС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ, подписанный законодателями блока «Союз за Родину».

«Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС», — говорится в документе.

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Запрос сформулировал экс-министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро. Он указал, что решение нанесет региональной экономике экономический ущерб.

Подписавшая документ депутат Флоренсия Кариньяно пояснила агентству, что все аргентинские провинции экспортируют продукцию в одну из стран БРИКС. К примеру, провинция Санта-Фе направляет туда более 26% экспорта.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что отказ Аргентины вступить в БРИКС не повлияет на планы организации. Дипломат добавил, что РФ с уважением приняла выбор аргентинских властей.