Аргентинка вторая в мире избавилась от ВИЧ без лечения

Пациентка из Аргентины смогла полностью избавиться от ВИЧ-инфекции без лечения. До этого за всю историю человечества было известно только об одном подобном случае. Об этом сообщили в журнале Annals of Internal Medicine.

Естественным образом вылечившаяся пациентка входила в число нонпрогрессоров — так называют малочисленную группу людей с ВИЧ, у которых на протяжении долгого времени симптомы болезни не проявляются вообще. Но организм жительницы Аргентины не просто подавил вирус, а полностью избавился от него без использования лекарств и пересадки костного мозга.

Издание сообщило, что в марте 2020 года женщина родила здорового ребенка.

На сегодняшний день рождение малыша с отрицательным ВИЧ-статусом у женщины, страдающей ВИЧ, — нормальное явление. Риск заражения появляется только при несоблюдении режима приема определенных препаратов и диспансерного наблюдения. Об этом рассказала Елена Дробышевская, заместитель главврача по медицинской части и врач высшей категории.