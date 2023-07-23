Мир 23 июля 2023, 09:02 Аргентине предрекли роль нового поставщика СПГ для других стран Pagina 12: Аргентина может стать новым поставщиком СПГ из-за ситуации на Украине РИА «Новости»

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Аргентина получит возможность стать новым крупным поставщиком сжиженного природного газа на международный рынок из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в статье издания Pagina 12.

«В настоящее время в Европе есть большой запас природного газа, однако он не гарантирует стабильные поставки в зимний период из-за ситуации на Украине. Газ для Европы остается важным видом топлива в энергетическом переходе, поэтому у Аргентины есть хорошие перспективы в этой сфере», — отметили авторы материала.

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Журналисты подсчитали, что у Аргентины есть достаточные запасы газа, чтобы удовлетворить потребности очень большого количества стран.

«Однако для этого нужны серьезные инвестиции в газовую сферу. Сейчас речь идет о вложениях примерно в пять миллиардов долларов», — подчеркнули в статье.

Ранее председатель совета директоров газовой компании TotalEnergies из Франции Патрик Пуянне предупредил, что европейские страны рискуют столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой.