Мир 21 ноября 2023, 11:37 Аргентине предрекли окончательную катастрофу из-за нового президента Сенатор Пушков: новый президент Милей может привести Аргентину к катастрофе Luciano Gonzalez Torres / Xinhua / Global Look Press

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Аргентина рискует оказаться в катастрофической ситуации из-за программы нового президента Хавьера Милея. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — процитировал члена Совфеда RT.

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По словам Пушкова, Милей предложил ввести американские доллары вместо национальной валюты, сажать в тюрьму за любое нарушение, не вступать в БРИКС и дружить с США и Израилем. Биограф нового президента Аргентины отмечал, что Милей через ветеринара-медиума общается со своей умершей в 2017 году собакой, обратил внимание сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что новый аргентинский лидер стал избранником большей части молодежи. По мнению Пушкова, молодые люди без ориентиров и убеждений, но «с айфонами вместо мозгов» голосовали «не пойми за кого».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил Хавьера Милея с победой на выборах. Глава государства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение развития стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах.