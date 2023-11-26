Мир 26 ноября 2023, 08:22 Аргентина задумалась о присоединении к БРИКС TN: команда президента Аргентины Милея рассмотрит вступление в БРИКС РИА «Новости»

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Администрация нынешнего аргентинского президента Хавьера Милея обсудит идею присоединения к БРИКС. Об этом сообщил телеканал TN.

«Международный блок глава под руководством будущего министра иностранных дел Дианы Мондино рассматривает возможность о присоединении к БРИКС», — говорится в сообщении.

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По информации источника, если Аргентина примет решение присоединиться к сообществу, то вряд ли это будет в ближайшее время.

Милей ранее одержал победу на президентских выборах в Аргентине. После этого Мондино заявила, что государства откажется от взаимодействия с Бразилией и Китаем. Однако позднее она отказалась от своих слов, заявив, что такие действия не имеют ни логики, не смысла.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что действия Милея на посту президенту способны привести Аргентину к катастрофе. Президент России Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат стратегическое партнерство на всех уровнях.