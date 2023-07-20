Мир 20 июля 2023, 08:39 Аргентина заблокировала заход судна со сжиженным природным газом из России Аргентина из-за санкций отказалась принять российский танкер с СПГ РИА «Новости»

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Аргентина заблокировала заход российского танкера со сжиженным природным газом в свой порт. Об этом в эфире телеканала C5N сообщил министр экономики страны Серхио Масса.

«Мы приняли это решение, принимая во внимание принятые против российских компаний международные санкции. Поэтому нам пришлось заблокировать заход российского судна с СПГ», — сказал он.

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По словам Массы, разрешение танкеру на вход стало было прямым нарушением действующих ограничений.

«Мы соблюдаем международные механизмы, поэтому отказались от этой поставки», — заключил министр экономики.

О какой конкретно российской компании идет речь, Масса не уточнил.

Ранее российской посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов рассказал, что власти Аргентины считают санкции незаконными и препятствующими урегулированию нынешнего конфликта. По его словам, южноамериканская страна в этом вопросе заняла взвешенную позицию.