Аргентина высказалась против санкций в отношении России

Санкции в отношении России не являются путем, который может привести к миру. Об этом заявил министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро. В этой связи его страна не пойдет на подобные действия. Позицию государства Кафьеро озвучил в интервью агентству Telam.

«Объявление санкций и блокад не является продуктивным (путем) достижения мира, диалога и дипломатических переговоров», — сказал министр.

Он также добавил, что Аргентина призывает стороны конфликта к диалогу и пояснил, что в настоящее время в стране отсутствует нормативно-правовая база, позволяющая ввести односторонние санкции.

«На самом деле есть закон, который запрещает это», — подчеркнул министр Кафьеро.

Ранее также стало известно, что Мексика не присоединится к санкциям против России. Об этом заявил президент страны Андрес Обрадор. По его словам, страна не станет принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хочет сохранить хорошие отношения со всеми правительствами.