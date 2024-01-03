03 января 2024, 23:06
Аргентина потребовала у Британии вернуть Мальвинские острова
МИД: Аргентина имеет право на суверенитет над Мальвинскими островами
Аргентинские власти призвали у Великобритании вернуть Мальвинские острова. Политики страны призвали к переговорам по этому вопросу, сообщил МИД Аргентины.
Спустя 191 год «незаконной оккупации» народ и власти Аргентины считают, что имеют право на эти территории, отметили дипломаты.
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«Правительство и народ Аргентины вновь <…> подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами», — написали представители внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны.
При этом власти Аргентины готовы провести переговоры по этому поводу и принять решение, исходя из действующих международных норм и согласно положениям резолюции Генассамблеи ООН. Аргентинские политики хотят и дальше сотрудничать с британскими коллегами и поддерживать с ними зрелые отношения.
После избрания нового президента Аргентины Хавьера Милея в центре Буэнос-Айреса прошли митинги. Протестующие перекрыли дороги, мешали другим горожанам. Так они выступили против реформ нового правительства.
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