Аргентина отложила покупку МиГ-29 у России из-за выборов

Переговоры между Аргентиной и Россией о приобретении истребителей МиГ-29 временно прекращены. В Буэнос-Айресе готовы вернуться к вопросу после проведения президентских выборов в стране, которые намечены на конец октября.

О перспективах сделки РИА «Новости» рассказал замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

Мода на российскую технику. Как Турция на МАКС-2019 задала тон по покупке истребителей Подробнее

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. <…> Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше», — пояснил Пунчук, назвав позицию Аргентины вполне логичной. Страна, заметил он, пока заинтересована в сделке.

Конкретные изменения по этому вопросу, отметил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, должны быть очевидны после выборов главы государства. Россия при этом готова продолжать переговоры.

Аргентина ранее запросила у РФ покупку более 15 истребителей МиГ-29 и получила от Москвы коммерческое предложение.