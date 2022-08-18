Аргентина не приемлет антироссийские санкции

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил о категорически отношении к антироссийским санкциям со стороны Аргентины. Такое заявление дипломат сделал в эфире телеканала «Россия-24».

«Аргентина по-прежнему категорически не приемлет антироссийские санкции как на политическом уровне, понимая, что они нелегитимны и не могут способствовать урегулированию споров между государствами», — отметил Феоктистов.

Он уточнил, что с экономической точки зрения санкции также наносят вред, особенно в условиях продовольственного кризиса. По словам посла РФ, Аргентина «занимает взвешенную позицию».

Ранее посольство России в Буэнос-Айресе опубликовало видео вручения российского паспорта Наталии Орейро.

Указ о присвоении уругвайской актрисе и ее сыну Мерлину Атауальпе президент России Владимир Путин подписал в октябре этого года. Орейро уже говорила, что менять свое место жительства не намерена, но хочет получить российский паспорт в качестве признательности за любовь россиян.