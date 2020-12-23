Аргентина экстренно зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 23 декабря, подтвердили, что Аргентина первой из южноамериканских стран зарегистрировала российский препарат.

Ведомство косвенно подтвердило экстренность решения, отметив, что регистрация прошла без дополнительных клинических исследований — на основании результатов фазы III клинических исследований в России, пишет «Интерфакс».

Для Аргентины вакцину будут производить на территории Индии, Китая, Южной Кореи и других стран-партнеров РФПИ. В Минздраве южноамериканской страны сообщили, что процесс доставки уже начался.

«Через несколько часов в Россию прибудет рейс Aerolineas Argentinas, который доставит в Аргентину первые дозы вакцины Sputnik V», — сообщил глава ведомства Хинес Гонсалес Гарсия.

Он выразил надежду, что поставка препарата поможет в скором времени победить пандемию коронавируса.