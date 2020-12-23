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    23 декабря 2020, 20:59

    Аргентина экстренно зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

    Наталья Жуковская

    Аргентина выдала экстренное разрешение на использование российской вакцины от COVID-19 на территории страны. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство страны.
    Аргентина экстренно зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

    В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 23 декабря, подтвердили, что Аргентина первой из южноамериканских стран зарегистрировала российский препарат.

    Ведомство косвенно подтвердило экстренность решения, отметив, что регистрация прошла без дополнительных клинических исследований — на основании результатов фазы III клинических исследований в России, пишет «Интерфакс».

    Для Аргентины вакцину будут производить на территории Индии, Китая, Южной Кореи и других стран-партнеров РФПИ. В Минздраве южноамериканской страны сообщили, что процесс доставки уже начался.

    «Через несколько часов в Россию прибудет рейс Aerolineas Argentinas, который доставит в Аргентину первые дозы вакцины Sputnik V», — сообщил глава ведомства Хинес Гонсалес Гарсия.

    Он выразил надежду, что поставка препарата поможет в скором времени победить пандемию коронавируса.