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    21 августа 2022, 00:44

    Арестовича назвали советником всего офиса Зеленского

    Подоляк: Арестович числится советником всего офиса Зеленского

    Дарья Бунякова

    Алексей Арестович не числится в списках помощников президента Украины Владимира Зеленского. Как пояснил советник главы офиса Михаил Подоляк, он является «советником всего офиса вместе».

    Арестовича назвали советником всего офиса Зеленского

    «Арестович действительно не является ни советником главы офиса [Зеленского], <…> ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его <…> советником всего офиса вместе», — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что по должностному расписанию Арестович является советником офиса Зеленского. Подоляк призвал журналистов внимательнее проверять информацию и составлять запросы.

    «Понятно, что мгновенный хайп — это наркотик. Но все же берегите свое здоровье», — заключил он.

    Ранее украинские журналисты сообщили, что Арестовича нет в списках советников офиса президента Украины. Они отметили, что этой фамилии не оказалось ни среди штатных, ни среди внештатных сотрудников. Представители прессы сделали запрос, на который получили перечень с именами 46 советников высшего руководства страны.