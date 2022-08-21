Арестовича назвали советником всего офиса Зеленского

Алексей Арестович не числится в списках помощников президента Украины Владимира Зеленского. Как пояснил советник главы офиса Михаил Подоляк, он является «советником всего офиса вместе».

«Арестович действительно не является ни советником главы офиса [Зеленского], <…> ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его <…> советником всего офиса вместе», — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по должностному расписанию Арестович является советником офиса Зеленского. Подоляк призвал журналистов внимательнее проверять информацию и составлять запросы.

«Понятно, что мгновенный хайп — это наркотик. Но все же берегите свое здоровье», — заключил он.

Ранее украинские журналисты сообщили, что Арестовича нет в списках советников офиса президента Украины. Они отметили, что этой фамилии не оказалось ни среди штатных, ни среди внештатных сотрудников. Представители прессы сделали запрос, на который получили перечень с именами 46 советников высшего руководства страны.