Мир 29 января 2023, 08:52 Арестович выступил против запрета русского языка в вузе Украины Арестович: Киево-Моглянская академия нарушила конституцию страны, запретив русский язык piqsels

Читать 360tv в

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал решение руководства Киево-Могилянской академии запретить использование русского языка в своих университетских практиках. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Он назвал запрет русского языка нарушением конституции Украины.

Реклама

«Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся», — возмутился он.

17 января Арестович написал заявление об уходе с должности. Ранее он публично высказался, что взрыв в жилом доме в Днепропетровске произошел из-за неграмотной работы украинской ПВО.

После этого депутаты Верховной Рады собрали петицию об увольнении политика. Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Арестовича.

Ранее писатель Платон Беседин назвал Арестовича «хитрым и расчетливым наемником», готовым за деньги работать где угодно, на кого угодно.